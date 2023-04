Fiorentina, Italiano: "Io erede di Zeman? Ecco cosa penso..."

ROMA – "I ragazzi sono riusciti a capire l'importanza di avere tre impegni sempre vivi. Ora viviamo in un periodo positivo, siamo in fiducia, perchè le vittorie hanno aumentato la nostra autostima e quindi gli scenari cambiano. Dalla partita di Verona in campionato siamo riusciti a svoltare. Abbiamo inanellato queste otto vittorie consecutive ma ora aprile è un mese intenso, pieno di impegni ed emozioni da regalare ai tifosi, non bisogna mollare". Parla così Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. "Io erede di Zeman? Lo stimo tantissimo perchè ha dato grandi spunti a tanti allenatori. I complimenti mi danno grande forza per andare avanti, spingere e continuare a fare meglio. La mia filosofia è sempre quella di migliorare giorno dopo giorno, poi le partite danno sempre le risposte a tutto. Bisogna però avere sempre dalla propria parte i giocatori, devono credere in quello che proponi. Coppa Italia? La Cremonese ha eliminato Napoli e Roma, sarà difficile e l'obiettivo è superare questo turno e raggiungere una storica finale. Ci sarà da battagliare anche a Cremona".