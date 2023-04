Italiano e il siparietto in tv con Bergomi: "Ho preso una cosa da te" VIDEO

FIRENZE - Siparietto ai microfoni di Sky tra il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, e Beppe Bergomi, presente in studio come opinionista, al termine della gara della squadra viola contro il Lech Poznan. Il tecnico, rivolgendosi a Bergomi, afferma che "Un difensore fa sempre in tempo a recuperare e mettere l’ultima pezza, ci tenevo a dirlo, l’ho rubata a Bergomi!". Il rifermento di Italiano è alla crescita della Fiorentina: “La fiducia arrivava dalle prestazioni - ha commentato Italiano - creavamo tanto, a volte subivamo gol al primo tiro. Io, come i ragazzi, siamo aggrappati al fatto che proponessimo sempre a testa alta ma senza risultati. Alcune prove in Conference ma soprattutto la gara di Verona ci hanno dato la giusta consapevolezza e autostima che forse mancava. Jovic e Cabral hanno iniziato a segnare, dietro difendiamo con più carattere e determinazione. Abbiamo visto anche a Milano con l'Inter dei salvataggi incredibili".