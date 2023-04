Fiorentina, Italiano: "Con questi cali diventiamo squadra normale"

FIRENZE - Dopo il ko in Conference League di giovedì, eccone un altro per la Fiorentina. Questa volta in campionato sul campo del Monza. Vincenzo Italiano, tecnico viola, a fine gara non nascone la delusione. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Dazn. "Non si può sparire così dalle partite. Detto ciò, dobbiamo archiviare subito, perchè giovedì c'è un altro impegno importante. Tutte le partite sono importanti, oggi potevamo avvicinarsi a quelle davanti. Non possiamo staccare la spina così. Se siamo rinati è perchè abbiamo alzato l'asticella. Credo sia una questione di atteggiamento, se si sbaglia diventiamo una squadra normale. La sconfitta mi fa arrabbiare, ma devo rimanere lucido. Abbiamo tanti impegni e biosgna ripartire. I gol? I primi due non si possono subire perché eravamo in gestione totale. La Cremonese? Sarà una gara importante che ci permette di poter andare in finale".