Commisso, che frecciata: "Serve etica, a me non piace vincere rubando"

FIRENZE - "I miei valori? Io sono per i principi etici. Non mi è mai piaciuto arrivare dove voglio rubando". Diretto e schietto, in pieno stile Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina, in occasione dell'incontro con gli studenti del liceo Machiavelli di Firenze, ha lanciato una frecciata delle sue che non è passata inosservata. Si è concentrato anche sulla semifinale europea che attende la Viola: "Io sono ottimista. I ragazzi devono concentrarsi e prepararsi in vista della partita di giovedì contro il Basilea. Speriamo di passare questo turno".