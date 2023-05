Fiorentina, Italiano sul caso Jovic-Terzic: "Erano mortificati, caso chiuso"

FIRENZE - Torna alla vittoria in campionato la Fiorentina. Al Franchi Castrovilli e Bonaventura mettono ko l'Udinese. Al termine del match ha parlato così Vincenzo Italiano: "Volevamo un risultato positivo per avvicinarci al meglio ad una gara importante come quella di giovedì contro il Basilea. Abbiamo ritrovato entusiasmo e fiducia. Andremo lì a battagliare". Su Castrovilli, autore del gol che ha sbloccato i match: "Lui arriva da un infortunio pesantissimo, queste partite gli serviranno per ripartire a pieno regime la prossima stagione. Già ora ma sta rispondendo bene". Sul finale di gara che ha visto l'espulsione di Bonaventura e Becao dopo un faccia a faccia: "Non ho visto, ma è un peccato perchè bisogna evitare certe cose a partita finita. Contro il Torino non avremo a disposizione Bonaventura". Infine, a precisa domanda sul caso Jovic-Terzic, Italiano ha chiosato così: "Il caso è ormai chiuso. Difficile tenere tutti dentro il gregge, ma quando bussano in ufficio chiedendoti scusa, visibilmente mortificati per quanto successo, non puoi far altro che perdonarli. Loro sanno di aver sbagliato pur essendo un gesto involontario. Hanno mancato di rispetto a tutti ma si sono pentiti. Adesso ripartiamo".