Fiorentina, Italiano esulta: "Finale? Una gioia incredibile"

BASILEA - "La gioia è incredibile dopo una partita decisa all'ultimo minuto del secondo supplementare". Esulta, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn, dopo il successo in casa del Basilea che vale la finale di Conference League : "Abbiamo giocato con grande personalità - aggiunge Italiano - nonostante il pari non siamo usciti dalla partita e approdiamo con merito a un'altra finale. Comlimenti ai ragazzi: percorso fantastico e oggi grandiosi". "Ci credevo - prosegue Italiano - all'andata abbiamo fatto settanta minuti da grande squadra: e ho detto che giocando così ci saremmo tolti grandi soddisfazioni. Oggi lo abbiamo fatto. La soddisfazione più grande è raggiungere la finale alla prima esperienza europea: ci tenevo a questo particolare. Abbiamo avuto momenti in cui abbiamo sofferto e, come stasera, siamo stati bravi a reagire. Abbiamo carattere: bisogna dimostrarlo nelle due finali".

Tre italiane in finale: grande soddisfazione

Tre italiane in finale; per Italiano "è una grande soddisfazione. Il calcio italiano è al top: a volte ci sono state difficoltà ma tre squadre in finale è motivo di orgoglio. Proveremo a portare a casa un trofeo tutte e tre". Retrospettiva dal suo arrivo alla Fiorentina per il tecnico: "Abbiamo cambiato progetto, mentalità. Lo scorso anno abbiamo sudato per la qualificazione in Conference, quest'anno l'abbiamo affrontata ricordando quanto fatto per arrivarci. Ringrazio Biraghi per i complimenti e li faccio anche a lui per aver portato la Fiorentina in finale da capitano", ha concluso Italiano.