Conference League, il centro di Praga invaso dai tifosi della Fiorentina

PRAGA - Alla vigilia della finale di Conference League, il centro di Praga sta cominciando a riempirsi di tifosi del West Ham e della Fiorentina. In tanti si concedono un giro per il centro della città in attesa della partita e prendono d'assalto le note birrerie della capitale ceca. Lungo la Moldava, in piazza Jan Palach, dedicata allo studente che nel 1969 si dette fuoco per protestare contro la repressione sovietica, fa mostra di sé il trofeo, con tantissimi tifosi in fila per scattare una foto ricordo. Al momento i tifosi del West Ham sembrano molto più numerosi rispetto a quelli della Fiorentina. Solo seimila per ognuna delle due tifoserie troverà posto domani sera sugli spalti dell'Eden Arena, gli altri potranno seguire la partita nelle fan zone allestite in città dalla Uefa che saranno aperte da domani.