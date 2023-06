West Ham-Fiorentina, gli inglesi stravincono per potenza economica: i dati

ROMA - Ci siamo: è il giorno della finale di Conference League tra la Fiorentina e il West Ham (calcio d'inizio alle ore 21). L'atteso match, che si disputerà alla ' Fortuna Arena ' di Praga , non sarà solo una sfida tra due formazioni che si contenderanno la coppa ma è anche occasione di incontro e soprattutto confronto tra le due società dal punto di vista finanziario. Quali sono le strategie extra campo dei due club nella stagione 2021/22 ? Lo svela il sito specializzato 'Football Benchmark': ecco i dati più significativi.

Domino West Ham alla voce ricavi e diritti tv

Secondo i dati raccolti da 'Football Benchmark', la squadra di David Moyes vanta quasi il triplo dei ricavi operativi complessivi della Fiorentina. Gli 'Hammers' hanno infatti incassato qualcosa come 301,2 milioni di euro, contro i 111,2 milioni del club di Rocco Commisso. La forbice tra i due club si allarga ulteriormente quando si analizza il dato relativo ai diritti televisivi: gli Hammers hanno incassato la cifra monstre di 193,2 milioni di euro dai contratti televisivi, dimostrando ancora una volta la forza e il valore della Premier League. Al contrario, i ricavi radiotelevisivi della Fiorentina superano di poco i 50 milioni di euro (51,2) evidenziando un notevole divario tra i due club sotto questo aspetto.

Biglietti e ricavi commerciali: West Ham nettamente avanti

I dati non cambiano nemmeno alle voci biglietti stadio e ricavi commerciali: il club londinese ha entrate per 48,8 milioni di euro, contro i 'soli' 7,9 della Viola. Questo aspetto, sottolinea 'Football Benchmark', coincide con l'attività più redditizia del West Ham che può vantare un impianto di gioco, il 'London Stadium', con una capienza da 60mila posti, i prezzi dei biglietti più alti e un maggiore coinvolgimento della fanbase. Il West Ham supera la Fiorentina anche in termini di ricavi commerciali: quelli degli 'Hammers' sono pari a 59,2 milioni di euro, mentre i Viola si 'fermano' a 52,1 milioni.