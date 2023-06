Fiorentina, Italiano dopo il ko: "Futuro? Parlerò con Commisso"

PRAGA - Fiorentina battuta 2-1 dal West Ham nella finale di Conference League . Dopo il ko maturato all'Eden Arena di Praga, ha parlato così l'allenatore della Fiorentina , Vincenzo Italiano : "Abbiamo perso due finali giocate bene. Un peccato perché quella di stasera non immagivo potesse finire in questo modo. Abbiamo avuto occasioni, poi hanno segnato loro. Siamo riusciti a reagire e a pareggiare subito. Abbiamo avuto anche l'occasione con Mandragora".

Le parole di Italiano dopo il ko in finale

Continua Italiano: "C'è stata quella palla contesa in mezzo al campo che ha portato al loro gol. Non siamo andati ai supplementari che potevano darci qualche vantaggio. I ragazzi sono distrutti. Perdere due finali non è affatto una bella cosa. Se rifarei le scelte di questa sera? Abbiamo messo in campo gli undici che ci hanno garantito un certo equilibrio in campo. Abbiamo concesso poco, penso che la nostra partita è stata giocata come una finale. I ragazzi hanno giocato da squadra vera. Perdere due finali è una sensazione che non avrei mai voluto vivere". Sui gol del West Ham: "Il rigore è dubbio, poi il secondo gol era evitabilissimo. Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni nel primo tempo. Quella palla contesa in mezzo al campo va lavorata in maniera diversa e alla fine ci castiga. Errore di Igor? Era appena entrato ed era fresco, poteva correre molto più rapidamente. Entrambi i centrali comunque dovevano scappare all'indietro e prendere un metro di vantaggio sull'avversario".

Italiano sul suo futuro

Per concldere, Italiano ha risposto così sul suo futuro: "Se resto alla Fiorentina? Il presidente Commisso è stato chiaro, dovevamo finire prima le finali. Come tutti gli allenatori delle altre squadre, ci si vedrà si parlerà del futuro. Non c'è altro da aggiungere: ci si siede e si parla serenamente di tutto".