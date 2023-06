Commisso furioso con la Juve: "Non mi è piaciuto, noi non lo avremmo fatto"

Fiorentina-West Ham 1-2: gli highlights della finale di Conference League

Fiorentina, Commisso contro il tweet della Juve

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha svelato in conferenza stampa la sua rabbia per il tweet di complimenti della Juve al West Ham dopo la finale di Conference League ammettendo: "Non mi è piaciuto affatto, io non so chi decide in quella squadra ma non sarebbe mai stato fatto dalla Fiorentina, ma si va avanti e si accettano anche queste cose".