Fiorentina, furia Barone: il duro attacco per il ripescaggio in Conference League

FIRENZE - "Noi siamo ovviamente degli spettatori e quindi vorremmo capire qual'è il percorso. Abbiamo chiesto da tanti anni delle informazioni che non hanno mai ricevuto risposta. Siamo in affitto al 'Franchi', che è lo stadio dove ha sempre giocato la Fiorentina, ho ricevuto oggi un messaggio dal sindaco, ho risposto, sono quindi a disposizione per capire quali sono i prossimi passi". Così i l direttore generale della Fiorentina Joe Barone , a margine di una cerimonia in svolgimento a Montecatini Terme, parlando della mancanza di offerte per il bando d'asta per i lavori dello stadio Franchi.

Joe Barone: "Aspettiamo delle risposte importanti"

"C'è un percorso abbastanza lungo, siamo qui ad aspettare. Del restauro del Franchi se ne parla da quando siamo arrivati nel 2019. Siamo stati disposti a fare noi l'investimento dello stadio ma oggi siamo ad un punto dove nessuna azienda si è fatta viva per fare i lavori di restyling. Ho sentito Commisso soprattutto sullo sviluppo ed i tempi di realizzazione del centro sportivo Viola Park perchè abbiamo anche parlato delle notizie di oggi e lo aggiorno quando mi incontro con il sindaco".

Joe Barone: "Non aspettiamo la Conference per fare la squadra"

"Ripescaggio in Conference? Sono in contatto con Ceferin e con Marchetti dell'Uefa. Aspettiamo quando la decisione sarà comunicata e poi faremo la nostra parte. Tante volte leggo che stiamo aspettando se la Fiorentina giocherà le coppe europee per fare il mercato. E non c'è una lista per Italiano. La Fiorentina lavora, non stiamo aspettando a fare la squadra se giocheremo o meno la Conference. Abbiamo una squadra molto competitiva e quindi bisogna vedere quello che dobbiamo fare per migliorare. Amrabat? E' un giocatore della Fiorentina, e quando c'è qualcosa ne parlo col giocatore. Per il momento pensiamo a lui nella Fiorentina. Il rinnovo di Castrovilli? Abbiamo un ottimo rapporto con il ragazzo, stiamo lavorando e valutando, abbiamo incontrato il suo agente e vediamo se possiamo trovare un accordo per allungargli il contratto".