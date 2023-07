Fiorentina, serata no a Belgrado: la Stella Rossa vince 5-0

Stella Rossa-Fiorentina 5-0

Il secondo tempo è stato più equilibrato, ma non ci sono stati gol. Nella ripresa Italiano ha mandato in campo il nuovo acquisto Arthur, arrivato dalla Juventus. Dopo l'esordio contro il Catanzaro, per lui 45 minuti intensi.

Barak ancora indisponibile

Nota negativa infine per le condizioni di salute di Barak. Come riporta il club, il centrocampista ceco è stato sottoposto alla visita specialistica e test diagnostici programmati a seguito dell'infezione contratta durante il periodo di vacanza, ma il suo quadro clinico-funzionale attuale, seppur in miglioramento, non consente ancora la ripresa dell'attività agonistica. Il calciatore, che ha raggiunto in serata il Viola Park, seguirà uno specifico programma di riabilitazione nel centro sportivo e poi le su condizioni saranno rivalutate nel corso delle prossime settimane.