Fiorentina, la spinta del Franchi per andare avanti

Niente è perduto ma non bisogna sbagliare né cadere nelle ingenuità come quella che ieri ha regalato il calcio rigore decisivo al Rapid Vienna. Per farlo, c’è solo una partita a disposizione, giovedì prossimo al Franchi. E sarà già la partita della stagione: c’è una bella differenza fra continuare l’avventura in Conference League e abbandonarla. Uscire sarebbe un brutto colpo per le ambizioni dei viola, che sull’Europa puntano decisamente per continuare il loro percorso di crescita. E per evitare un’eliminazione che sarebbe sconfortante dopo aver raggiunto la finale della competizione nella passata stagione serviranno fondamentalmente due cose: una Fiorentina molto diversa da quella di ieri (primo tempo senza sostanza) e soprattutto la spinta del Franchi. Come sempre, servirà il popolo viola, che in certe occasioni non manca mai all’appuntamento. Servirà uno stadio pieno, una bolgia che possa dare alla squadra di Italiano quelle energie che oggi ancora mancano (il Rapid Vienna era all’ottava gara ufficiale, la Fiorentina solo alla seconda).