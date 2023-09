Fiorentina, ufficiale: Kokorin ceduto. Sabiri verso l'Arabia

FIRENZE - Nuova avventura all'estero per Aleksandr Kokorin: l'attaccante russo, a quanto si apprende da un comunicato ufficiale apparso sul sito web della Fiorentina, è stato ceduto, a titolo temporaneo, all'Aris FC Limassol. Si tratta di un ritorno per Kokorin, che già nella passata stagione aveva militato con l'Aris, dove non solo si era guadagnato un posto da titolare fisso, ma aveva anche contribuito in maniera decisiva alla vittoria del titolo andando a segno per 13 volte.