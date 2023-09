Fiorentina, la lista Conference: chi c'è e gli esclusi

FIRENZE - La Fiorentina ha reso nota la lista Uefa per la fase a gironi della Conference League. La squadra di Italiano è stata inserita nel Girone F, con Ferencvaros, Genk e Cukaricki. Assente dall'elenco l'infortunato Castrovilli, mancano anche i nomi di Sabiri (in procinto di trasferirsi in Arabia) e di Kokorin (appena ceduto all'Aris Limassol).