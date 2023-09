Dodo, l'infortunio è grave: condizioni e tempi di recupero del terzino della Fiorentina

Quali sono i tempi di recupero di Dodo?

Per farsi un'idea dei tempi di recupero di Dodo bisognerà comunque attenere l'intervento, dopo il quale si avrà probabilmente un'idea più chiara delle tempistiche per un ritorno in campo: la casistica in genere parla di almeno 6 mesi prima di riprendere pienamente l'attività.

Dodo, il tweet della Fiorentina

Non si è fatto attendere il saluto social della Fiorentina, che attraverso il proprio profilo Twitter ha augurato "In bocca al lupo Dodô", aggiungendo "Ti aspettiamo presto in campo per esaltare i nostri colori con il tuo sorriso e le tue giocate".