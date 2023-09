Duncan dopo il pari di Frosinone: "Siamo stati dei polli..."

Rabbia e amarezza nel post Frosinone la Fiorentina . La conferma arriva direttamente dal centrocampista Alfred Duncan . Ecco cosa ha detto: "C'è tanta rabbia e amarezza dopo questo risultato. Se le partite non vengono chiuse poi alla fine si paga. Nel primo tempo abbiamo sprecato tantissimo. Dovevamo segnare almeno tre gol, perché fuori casa può succedere di tutto, come in Frosinone-Sassuolo che da 0-2 è finita 4-2. Oggi siamo stati dei polli".

Duncan: "Nzola? Ha bisogno dei gol per avere fiducia"

"La mia continuità? Penso di stare abbastanza bene -ha detto Duncan- sto lavorando tanto anche fuori dal campo per essere al top perché l'anno scorso ho giocato poco e quest'anno non voglio ripetere la scorsa stagione. Nzola? E' sereno, però un attaccante per acquisire fiducia ha bisogno del gol. La pressione c'è, ma noi compagni cerchiamo di tenerlo tranquillo perché gioca bene per la squadra. Peccato per il gol, quando le cose gireranno staremo ancora più in alto -ha concluso-".

