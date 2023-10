Italiano: "Così la Fiorentina può giocarsela con tutti"

FIRENZE - È soddisfatto Vincenzo Italiano dopo il 3-0 rifilato al Cagliari che proietta la sua Fiorentina a 14 punti, in piena zona Champions e a soli quattro punti dalla vetta. "Siamo partiti forte come a Frosinone, cercando di sfruttare il fattore campo e aggredendo l'avversario. Non è facile, le altre squadre sono agguerrite, ma sono contento" ha spiegato a Sky Sport. "Se miglioriamo nella concretezza davanti possiamo dare del filo da torcere a tutti, stiamo crescendo in personalità. In tanti rendono più della scorsa stagione, cito Quarta e Duncan perchè ho fatto i complimenti ad entrambi. Beltran? Sono felice della sua ottima prestazione e anche per il gol di Nzola, mi auguro di vederli sempre così. Giovedì ripartiamo (la Fiorentina giocherà in Conference contro il Ferencvaros, ndr) e affrontiamo una squadra forte, sarà importante coinvolgere tutti perchè nessuno è indispensabile, ma tutti possono essere utili. Quarta? Sta interpretando in maniera eccezionale tutte le situazioni dove richiedo il suo aiuto, glli ho detto che se gioca così merita tutta la mia fiducia - ha proseguito Italiano -. È difficile avere ritmi alti ogni tre giorni, ogni tanto va bene amministrare. Contano la vittoria e i tre punti - ha concluso - ma possiamo migliorare in certi di punti di vista".