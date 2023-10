ROMA- E' stato designato l'arbitro di Fiorentina-Ferencvaros, in programma giovedì alle 21 e valida per la seconda giornata della fase a gironi della Conference League. Per la squadra viola, inserita nel Girone F, direttore di gara tedesco: si tratta di Daniel Schlager, che sarà affiancato dai connazionali Christian Dietz e Sven Waschitzki come assistenti. Quarto ufficiale di gara Tobias Reichel e gli arbitri Var Soren Storks e Robert Schroder.