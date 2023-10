Fiorentina, Nico Gonzalez si è trasformato: ora è un giocatore totale

Ma che giocatore sta diventando Nicolas Gonzalez ? Che giocatore è diventato? Non è la prima volta che ce ne occupiamo, ma in questo caso ha una valenza particolare. Ne parliamo in questi toni dopo una partita in cui non ha fatto la differenza con i gol, ma col gioco, anzi, meglio, col temperamento, il carattere e la personalità. Contro il Ferencvaros, per un’ora la Fiorentina non ci ha capito niente . Nove giocatori in balìa di un avversario più forte fisicamente, tatticamente e tecnicamente. Una squadra intera tranne uno, Nico Gonzalez, l’unico a rendersi conto fino in fondo delle difficoltà dei compagni . Tant’è vero che mentre Maxime Lopez stava affondando con tutto il centrocampo, l’argentino ha cominciato a tornare indietro per dare inizio alla manovra. E non solo. Ha subìto un paio di falli a ridosso della propria area di rigore , era sceso così indietro per dare uno sostegno, perché vedeva gli spazi che si aprivano alle sue spalle. Gonzalez è un 10 trascinatore e forse è stato proprio quel numero, il fantastico 10 di una squadra che in passato ha assegnato quella maglia a campioni straordinari, a trasmettergli quello che ancora non aveva, il sentimento del leader. Quando è arrivato a Firenze, non era il giocatore di oggi . Che avesse talento era evidente, ma non incideva come adesso, non si caricava sulle spalle la squadra come sta facendo dall’inizio di questa stagione. Consegnargli il 10 è stata una bella idea .

Nico Gonzalez, uomo ovunque della Fiorentina

Contro il Ferencvaros ha giocato da mediano, da mezz’ala, da ala, da centravanti, ha fatto il rifinitore (assist per il 2-2 di Ikoné), ha fatto gol (annullato per un fuorigioco precedente di Kouame) e quando la Fiorentina è finalmente entrata in partita, è diventato il vero riferimento. Ha spinto come un indemoniato. La squadra lo cerca nei momenti di burrasca per orientarsi come fa il marinaio con le stelle. Basta vedere il grafico che pubblichiamo per capire che razza di partita ha giocato questo ragazzo di 25 anni, titolare della Seleccion. Potremmo definirlo un calciatore-ovunque. Ovunque c’è bisogno della sua presenza, del suo calcio, del suo talento e della sua personalità.

Fiorentina, Nico Gonzalez c'è sempre

La Fiorentina ha giocato finora 11 partite ufficiali, sette di campionato e quattro di Conference, play-off compreso. Italiano è andato avanti con una rotazione continua, escono tutti e poi rientrano. Tutti tranne Nico. Che ha saltato una sola gara, quella di Udine, per infortunio. Poi sempre in campo, sempre titolare, è uscito alla fine del primo tempo a Genk per lo stesso infortunio che lo ha tenuto fuori al Friuli e solo 5 volte è stato sostituito. Ma non basta. Titolare (con gol) anche con l’Argentina contro la Bolivia (sostituito a 5' dalla fine) e contro l’Ecuador (fuori a mezz’ora dalla fine). I suoi numeri già adesso sbalordiscono: 7 gol ufficiali (4 in campionato, 2 in Conference League, 1 in nazionale) con 12 partite da titolare su un totale di 13, è stato in campo 835 minuti. Un grande giocatore nuovo.