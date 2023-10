Argentina, Messi tra i convocati di Scaloni con Dybala e Paredes

Argentina, con Dybala e Paredes altri 4 'italiani'

Dopo aver battuto Ecuador e Bolivia, la 'Seleccion' di Lionel Scaloni ospiterà il Paraguay al Monumental il 12 ottobre e il 15 farò visita al Perù. In gruppo dunque anche Messi sebbene abbia saltato le ultime partite con l'Inter Miami per un problema fisico accusato proprio durante l'ultimo impegno con l'Argentina. Tre i nomi nuovi: Marco Pellegrino, Facundo Farias e Carlos Alcaraz, che si vanno ad aggiungere altri altri elementi presi in prestito dall'under 23 di Mascherano come Lucas Esquivel, Thiago Almada e Bruno Zapelli. Rientra rispetto all'ultima finestra il romanista Dybala, uno dei 6 "italiani" in elenco: oltre all'attaccante giallorosso sono presenti Juan Musso (Atalanta), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Leandro Paredes (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Nico Gonzalez (Fiorentina).