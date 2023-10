Arthur rimane alla Fiorentina? La risposta di Barone spaventa i tifosi

Con la vittoria per 6-0 contro il Cukaricki, la Fiorentina continua il suo ottimo inizio di stagione. Viola che si riprendono alla grande dopo la battuta d'arresto in campionato contro l'Empoli. Tra i protagonisti in positivo di questo bel periodo c'è sicuramente Arthur. A margine dell'Assemblea di Lega, il dg della Fiorenti a Joe Barone ha parlato del futuro in viola del brasiliano di propritetà della Juventus.