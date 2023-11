Fiorentina-Juve: più di 6.000 viola non sono andati al Franchi

FIRENZE - Alla fine sono stati più di 6.000 i tifosi della Fiorentina che hanno rinunciato ad andare allo stadio per assistere alla partita con la Juventus. Secondo i dati forniti dal club viola l'incasso, pari a un milione e 254.077 euro, corrisponderebbe a 38.225 spettatori, ma ai tornelli sono stati conteggiati 31.628 persone. Il che significa che in 6.597 hanno rinunciato ad andare al Franchi nonostante il possesso di regolare biglietto o abbonamento. I tifosi della Curva Fiesole, alla vigilia, avevano annunciato che non sarebbero stati presenti allo stadio. Molti di loro hanno preferito raggiungere le zone alluvionate per aiutare la popolazione in difficoltà.