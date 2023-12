Fiorentina, lesione per Nico Gonzalez. Supercoppa italiana a rischio

FIRENZE - Lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra: è il responso degli accertamenti a cui si è sottoposto Nico Gonzalez dopo l'infortunio subito giovedì scorso durante la partita di Conference League a Budapest contro il Ferencvaros , che lo ha costretto a uscire a metà del primo tempo in barella. L'attaccante della Fiorentina , fa sapere la società attraverso una nota, ha già cominciato il percorso riabilitativo in attesa di essere rivalutato nelle prossime settimane.

Nico Gonzalez infortunato, perché la Supercoppa è a rischio?

Lo stop previsto è di almeno di un mese, un'assenza pesantissima per la squadra viola considerando che Nico Gonzalez è il capocannoniere con 9 reti e il giocatore di maggior classe. A rischio quindi la Supercoppa, visto che la Final Four andrà in scena dal 18 gennaio al 22 gennaio 2024.