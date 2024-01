Belotti per ora resta a Roma e Barone blinda Ikoné: cosa è successo nella notte

E' stata una notte di riflessione tra Roma, Riyad e Firenze. E' stata la notte in cui la Fiorentina ha deciso di tenere Ikoné e la Roma non ha forzato la mano per mandare via il Gallo Belotti. Il quale è sereno e contento nella capitale - anche se logicamente vorrebbe giocare di più - e quindi a meno di colpi di scena clamorosi non si muoverà. Condizionale d'obbligo, perché se arrivasse un'offerta allettante Belotti (e famiglia) potrebbe anche pensarci, ma per adesso non se ne parla. Così come, lato Firenze, non si parla (più) dell'ipotesi cessione di Ikoné. E' stato Joe Barone a dirlo ai canali ufficiali del club stamattina, accompagnando Faraoni per un'intervista. Ovviamente, come sempre nel mercato, tutto può cambiare da un momento all'altro, ma per adesso lo scambio non va in porto.