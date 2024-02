Belotti, primo gol in maglia Fiorentina: la dedica è speciale

FIRENZE - Prima gioia in maglia Fiorentina per Andrea Belotti , a segno alla sua seconda presenza in viola dopo il suo arrivo dalla Roma nel mercato di gennaio. Se all'esordio nella sfida persa a Lecce dalla squadra di Italiano era entrato nella ripresa, fermato dalla traversa all'87', nella sfida al Franchi contro il Frosinone valida per la 24esima giornata di Serie A il tecnico lo ha schierato titolare e il centravanti lo ha ripagato sbloccando il risultato dopo un quarto d'ora.

Fiorentina-Frosinone: la cronaca della partita LIVE

Belotti, dedica speciale dopo il gol

È il 16 quando Ikoné si scatena sulla destra, salta due avversari, arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone su cui il Gallo si coordina perfettamente in spaccata nell'area piccola, per battere Turati sul secondo palo. Tifosi della Fiorentina in tripudio e Belotti pazzo di gioia per il suo primo gol in viola, che ha voluto dcelebrare con una dedica speciale: dopo la festa con i compagni un bacio alla G tatuata sul bicipite, iniziale della moglie Giorgia Duro. Un gesto d'amore, come amore è quello che sembra già nato tra il Gallo e il popolo viola.