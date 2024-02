Fiorentina show, cinque reti al Frosinone: gol Belotti alla prima al Franchi

Fiorentina-Frosinone, la ripresa

Quando tornano in campo dopo l’intervallo, i padroni di casa hanno già in tasca i tre punti. La gestione della partita diventa scolastica, ordinaria, soprattutto dopo il quarto gol firmato da Nico Gonzalez che sfrutta un assist di Duncan. Al 66’ il Frosinone riduce il divario grazie a un calcio di punizione del proprio capitano Mazzitelli che non lascia scampo al portiere viola Terracciano. A ridosso del novantesimo arriva il quinto gol della Fiorentina grazie a Barak che sfrutta una corta respinta di Turati per infilare a porta sguarnita.