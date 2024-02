Barone blinda Italiano: "Futuro? Lo vedo alla Fiorentina ancora a lungo"

Prima dell'inizio di Bologna-Fiorentina, il direttore generale Joe Barone ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano partendo dalle 100 partite sulla panchina della Viola: "Ne farà altre 100? Perchè no. Qualcuno scrive che non c'è rapporto con lui, ma approfitto dell'occasione per comunicare che sia con Rocco Commisso sia con me e con Daniele Burdisso c'è un grandissimo rapporto".