Il vero volto della Fiorentina

Fiorentina, rimonta e orgoglio nella ripresa

Giudizio che si ribalterà nella ripresa perché sarà la Fiorentina a ribaltare il Maccabi. Dietro, un cumulo di errori (triplo per Milenkovic, ma imperdonabili anche quelli di Kayode e Ranieri) aveva sepolto una difesa disastrosa, schierata senza cambi per la terza volta di fila; in mezzo, la coppia muscolare Mandragora-Duncan avrebbe dovuto quanto meno proteggere la difesa che invece si era aperta di continuo; davanti dopo il gol di Nzola non era stato costruito altro. Male su tutta la linea. Poi, dopo l’intervallo, è cambiato tutto. Nel secondo tempo la Fiorentina è tornata in sé, ha pareggiato con Beltran, ha messo sotto il Maccabi, quando sull’unica azione israeliana ha incassato anche il terzo gol ha saputo reagire ancora arrivando di nuovo al pareggio e poi al successo. Che dà il senso pieno all’orgoglio altre volte nascosto di questa squadra. Ovviamente al Franchi, fra sette giorni, servirà una atteggiamento opposto a quello del primo tempo e risoluto come quella del secondo: a Torino aveva giocato con un uomo in più per 45 minuti senza sfruttare il vantaggio, stavolta è bastato un quarto d’ora di superiorità numerica per ribaltare la gara con il gol di Barak. Considerazione ai margini sul campo, brutto come la Fiorentina del primo tempo. Ma oltre a riempire il calendario per fare sempre più soldi, perché l’Uefa non controlla anche il terreno? Quello di Budapest era a rischio infortuni.