Maccabi-Fiorentina, lite furiosa tra Ranieri e Bonaventura: ecco il labiale

Altalena di emozioni per la Fiorentina , che è riuscita a rimontare il Maccabi Haifa vincendo l'andata degli ottavi di Conference League per 4-3 ( qui gli highlights della sfida ). Una partita complicata per i viola, chiusa in svantaggio dopo il primo tempo e con la rimonta nella ripresa. Giocatori molto tesi in campo, specialmente Ranieri e Bonaventura che si sono resi protagonisti di una furiosa lite .

Ranieri-Bonaventura, dura lite in campo

Non è passato inosservato ai tifosi lo scontro tra i due compagni durante il secondo tempo. Il motivo è un'azione non riuscita, con Bonaventura che serve proprio Ranieri, che ha poi provato l'azione individuale anziché restituire il pallone finendo poi a terra per un fallo. L'ex Milan si è lamentato con il compagno, probabilmente chiedendo perché non abbia ricevuto un passaggio, e il giovane difensore ha risposto duramente.

Ranieri, durissio labiale contro Bonaventura: cosa ha detto

"Stai zitto e gioca. Stai zitto e gioca!". Questo il labiale di Ranieri diretto a Bonaventura, con tanto di indice davanti alla bocca per esprimere ancora meglio il suo messaggio. Bonaventura ha poi continuato a lamentarsi, con un altro labiale ben visibile e colorito di Ranieri: "Non mi rompere il c…o". Per evitare altre polemiche l'ex Milan si è poi allontanato. Nonostante la tensione, la squadra è poi riuscita a rimontare il Maccabi, chiudendo con un'importante vittoria.