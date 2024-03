Commisso, il discorso da brividi alla camera ardente di Joe Barone: cosa ha detto

FIRENZE - Tanta commozione alla camerda ardente per Joe Barone, aperta oggi (mercoledì) al Viola Park per convogliare tutto l'affetto di amici, esponenti del mondo del calcio e parenti nei confronti del dg della Fiorentina. Tra i più toccati, certamente, il presidente viola Rocco Commisso, che durante la cerimonia ha preso la parola per un discorso in memoria del suo caro amico Barone: "Sono riuscito a capire che il Viola Park non sarebbe esistito senza lui, ci parlavo almeno due volte al giorno e ci ho parlato anche il giorno dell'infarto, domenica mattina. Joe non morirà mai e vivrà sempre nei nostri cuori. Vorrei parlare di più ma non ce la faccio".