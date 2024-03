Camera ardente Joe Barone diretta: aggiornamenti e ultime news da Firenze LIVE

9:21

Joe Barone, striscione al Franchi

E' comparso uno striscione al Franchi per Joe Barone che recita: "Ciao Joe! Eternamente Fiorentino".

9:06

Prandelli ricorda Joe Barone: "Ha anticipato i tempi"

"Joe a volte era fin troppo carico, a volte gli dicevo che il cuore italiano conta di più della mentalità americana. Era un riferimento costante, per la Fiorentina è una grande perdita. Aveva grande esperienza e la capacità di occuparsi di tutto. È stato un dirigente che ha anticipato i tempi, un moderno nella modernità". L'ha detto Cesare Prandelli al Corriere Fiorentino. L'ex allenatore poi ha messo il focus sul rapporto tra Joe Barone e Commisso: "Bastava guardarli insieme per leggere negli occhi di Joe una venerazione assoluta per Rocco. Non so se definirlo fratello rende l’idea: loro due erano come una famiglia viola. Quando c’era Rocco lui parlava pochissimo, semmai ascoltava. Quando invece Commisso non c’era, Barone faceva venire fuori tutta la sua personalità. Come se l’assenza di Rocco lo responsabilizzasse ancora di più. Posso solo immaginare la sofferenza del presidente in questo momento. Se lo chiamerò? Non credo, le telefonate non bastano. Mi piacerebbe incontrarlo per abbracciarlo ed esprimergli tutto il mio dispiacere e la mia vicinanza".

8:55

Joe Barone, il calcio è in lutto

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla Fiorentina e alla famiglia di Joe Barone dopo la notizia della morte.

8:32

Rocco Commisso è a Firenze

Il presidente, come era stato annunciato nei giorni scorsi, è arrivato di prima mattina dagli Stati Uniti insieme alla moglie.

8:07

Barone, ciao Giuseppe

Il commento del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio su Joe Barone.

7:47

Joe Barone, fissate le date dei funerali

Prima in Sicilia e poi negli Stati Uniti. Sono state fissate le date dei funerali di Joe Barone.

7:32

Joe Barone, il feretro è al Viola Park

Il carro funebre con il feretro di Joe Barone è arrivato ieri sera al Viola Park. Alle 9 inizia la camera ardente.

