Burdisso, post da brividi per Joe Barone: "Spero tu sia con il tuo idolo Diego"

Anche Nicolas Burdisso , direttore tecnico della Fiorentina ed ex difensore, si è unito al ricordo per Joe Barone , scomparso dopo aver accusato un malore domenica, prima di Atalanta-Fiorentina. Burdisso, a lungo presente alla camera ardente al Viola Park , ha dedicato un pensiero al dirigente viola con un post su Instagram .

Burdisso, parole da brividi per Barone

"È molto difficile salutarti oggi Joe, te ne sei andato troppo presto, avevi ancora tanto da dare alla tua famiglia e alla tua Fiorentina. Sei stato un esempio di passione e determinazione, ho potuto lavorare e crescere insieme a te. Hai una splendida famiglia che porterà sempre in alto il tuo nome. Ti sarò sempre grato per avermi fatto fare parte della famiglia Viola. Tutti insieme daremmo il massimo per onorarti come lo meriti. Spero che tu sia con Diego, il tuo idolo, a parlare di calcio. Riposa in pace, Joe".