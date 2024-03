Fiorentina, gesto da brividi al Viola Park per ricordare Joe Barone

Tutti in cerchio, un minuto di silenzio e poi un forte applauso per ricordare Joe Barone , scomparso martedì scorso all'Ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che lo aveva colpito domenica prima di Atalanta- Fiorentina

Il bellissimo gesto della Fiorentina al Viola Park

Gesto ricco di significato e commozione per la squadra di Italiano oggi al Viola Park in occasione del ritorno in campo per la prima seduta di allenamento dopo il dramma degli ultimi giorni. Presente al nuovo centro sportivo anche il presidente Commisso, anche lui coinvolto nel cerchio a centrocampo con altri membri dello staff, dirigenti e, ovviamente, la squadra. Minuto di raccoglimento, poi un forte applauso, le parole di Italiano. In giornata c'era stato anche il discorso di Commisso alla squadra. La Fiorentina riparte. Tutti uniti nel ricordo di Joe Barone.