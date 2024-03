La Fiorentina torna ad allenarsi: al Viola Park c'è anche Commisso

La Fiorentina torna ad allenarsi. Dopo aver vissuto giorni drammatici per il malore e la successiva scomparsa del direttore generale Joe Barone , la squadra allenata da Vincenzo Italiano ha ripreso a correre per gli allenamenti sotto gli occhi del presidente Rocco Commisso.

Viola Park, bandiere a mezz'asta per Barone

Si comincia a preparare la sfida contro il Milan in programma sabato 30 marzo alle ore 20.45. Ma il ricordo è tutto per Barone. Bandiere a mezz'asta e tanta tristezza. Presenti, oltre al gruppo principale, anche alcune squadre delle giovanili al Viola Park. Il presidente, a margine della seduta, ha chiamato a rapporto la squadra. Rosa non al completo per le assenze dei nazionali.