Fiorentina, il discorso emozionante di Commisso alla squadra

Gli allenamenti al Viola Park sono ripresi, ma la ferita per la perdita di Joe Barone in casa Fiorentina è ancora apertissima. Specialmente per Rocco Commisso: il presidente dei viola era tornato a Firenze mercoledì per dare l'ultimo saluto al suo grande amico e braccio destro. Commisso è rimasto fino a oggi e ha salutato la squadra con un discorso speciale.