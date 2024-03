Nico Gonzalez, che beffa: è convinto di aver segnato, poi il colpo di scena

Poteva esserci gloria anche per Nico Gonzalez nell'amichevole vinta 3-1 dall'Argentina contro il Costa Rica con ritorno al gol in nazionale anche per Lautaro Martinez . Di Di Maria e Allister le prime due reti per l'albiceleste. E Nico? La rete l'ha solo sfiorata. L'attaccante della Fiorentina ci è andato molto vicino. Di più: era convinto di aver segnato.

Cosa è successo? Il racconto del gol mancato

Dopo un lancio dalle retrovie, aveva superato il portiere con uno scavetto. Poi, anziché tirare in porta per far subito gol, ha lasciato che il pallone da solo concludesse la sua corsa in rete. Ma Nico non si è accorto che alle sue spalle c'era un difensore pronto ad anticipare la sfera. Così quando la palla è stata salvata sulla linea, l'argentino resta incredulo. Le telecamere lo inquadrano subito dopo l'intervento del difensore. L'attaccante della Fiorentina non crede ai suoi occhi. Stava per esultare prima della beffa.