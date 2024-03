Joe Barone, l'omaggio commovente del Franchi: "Non ti dimenticheremo"

Toccante omaggio per Barone da parte del Franchi prima del fischio d'inizio del match tra Fiorentina e Milan . Grande commozione quando l'intero stadio ha visto un video proiettato che ha mostrato diversi momenti significativi della esperienza di Barone nel club viola. In occasione del minuto di raccoglimento per onorare la memoria del dirigente scomparso, il Franchi ha offerto una coreografia da brividi .

Joe Barone, il tributo da brividi del Franchi

Sui tabelloni del Franchi è comparsa la scritta "Ciao Joe", poi non sono mancati degli striscioni in Curva Fiesole con su scritto: “Per abbracciare chi questo giglio ha amato, come una rondine vola alto il nostro pensiero: mai dimenticheremo chi troppo presto ci ha lasciato”. In tribuna, invece, è stata posizionata la maglia della Fiorentina e un fascio di fiori dove era solito sedersi Barone. Dopo il minuto di raccoglimento, sono stati fatti volare in cielo dei palloncini bianchi da parte dei bambini. Questa mattina, inoltre, la famiglia di Barone ha pubblicato un messaggio indirizzato al club e al popolo della Fiorentina.