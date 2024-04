Fiorentina, Burdisso esalta il Viola Park: "Creiamo senso di appartenenza"

Uno dei centri sportivi più all'avanguardia d'Europa, e un esempio da seguire in Italia. A pochi mesi dalla sua inaugurazione, il Viola Park è diventato un punto di riferimento per la Fiorentina ma non solo. Grazie alla sostenibilità e all'integrazione con l'ambiente circostante, il fiore all'occhiello del club punta a diventare un punto di partenza per lo sviluppo e la crescita di tutte le sue squadre.