Fiorentina, la Mediacom di Commisso si conferma tra le migliori aziende americane

La Mediacom Communications di Rocco Commisso ha vinto il Best Managed Company statunitense del 2024 per il quarto anno di fila. Il premio, arrivato alla quinta edizione e sponsorizzato da Deloitte Private e dal Wall Street Journal, riconosce i risultati delle società private americane e i successi a livello gestionale. "Ricevere il riconoscimento come Best Managed Company statunitense per il quarto anno consecutivo è un risultato incredibile. Il successo duraturo di cui abbiamo goduto come organizzazione è il risultato diretto del duro lavoro e della dedizione che i nostri 4.000 dipendenti dimostrano ogni giorno", ha detto Rocco Commisso, fondatore, presidente e amministratore delegato di Mediacom e numero uno della Fiorentina.