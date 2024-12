Fiorentina-Inter rinviata per il malore a Bove: è ufficiale

Fiorentina-Inter è stata sospesa per il malore accusato da Edoardo Bove e rinviata a data destinarsi . Ora è ufficiale la decisione dell'arbitro Doveri, comunicata anche dalla Lega Serie A , che sui social ha aggiunto anche un "Forza Edo. Siamo con te!".

Fiorentina-Inter rinviata per emergenza medica dopo il malore accusato da Bove

"La partita non riprenderà e viene rinviata a data da destinarsi - scrive la Lega Calcio sui propri canali ufficiali -. A gioco interrotto Bove è crollato a terra ed è subito parsa molto seria la situazione. Un'ambulanza ha portato via il giocatore, si aspettano notizie". Inter-Fiorentina è stata ufficialmente rinviata in attesa di novità sulle condizioni e sullo stato di salute di Edoardo Bove.