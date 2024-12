Malore per Bove in Fiorentina-Inter: giocatori in lacrime, gara sospesa

Malore in Fiorentina-Inter . Bove è crollato improvvisamente a terra al 17' del primo tempo della sfida del "Franchi", mentre il gioco era fermo. Capannello di giocatori attorno all'ex centrocampista della Roma, con il ragazzo trasportato in barella verso l'ambulanza, che ha già lasciato lo stadio. Partita sospesa per emergenza medica , con le squadre che sono rientrate verso il tunnel degli spogliatoi.

Fiorentina-Inter, malore per Bove

Il gioco era fermo per il check del Var dopo il gol annullato a Lautaro Martinez, lanciato a rete da Bisseck. Il difensore dell'Inter, prima del lancio, non era riuscito a tenere in gioco la sfera, spingendo il guardalinee ad alzare la bandierina. Il fischio di Doveri è stato poi seguito da alcuni attimi di pausa e dall'improvviso malore accusato da Edoardo Bove. L'ex Roma ha subito attirato l'attenzione di compagni ed avversari, disperati e in lacrime per quanto accaduto. Immediato l'intervento dei sanitari, non dell'ambulanza, raggiunta in un secondo momento. Il classe 2002 è stato trasferito all'ospedale Careggi di Firenze, il più grande policlinico del capoluogo toscano.