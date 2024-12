Malore Bove diretta: tutte le reazioni e gli aggiornamenti LIVE

Il malore accusato da Edoardo Bove nel primo tempo di Fiorentina-Inter ha scosso il mondo del calcio, e non solo. Il giocatore è attualmente ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze. Tutte le reazioni in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio.

20:15

Il messaggio del Pescara

Anche il Pescara ha mostrato la propria vicinanza: "Forza Edoardo".

20:03

Aggiornamento: il giocatore respira ed è cosciente

Bove respira in autonomia ed è cosciente. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni di Edoardo Bove, dopo il malore accusato intorno al quarto d'ora di Fiorentina-Inter. SEGUI QUI

20:01

Giocatori in lacrime: le immagini

Paura e sgomento sul terreno di gioco del "Franchi", dove si è accasciato improvvisamente al suolo Edoardo Bove. Disperati compagni ed avversari, scoppiati in lacrime dopo aver percepito la gravità della situazione. GUARDA LE IMMAGINI

19:58

Il messaggio social di De Gea

"Dio, ti prego", ha scritto sui social David De Gea poco dopo essere rientrato nello spogliatoio della Fiorentina. Attimi di terrore al "Franchi". Ora si attendono novità dall'ospedale Careggi di Firenze.

19:55

Malore Bove, Flavio Cobolli: "Forza amico mio"

Anche il tennista Flavio Cobolli, tifoso della Roma e amico di Edoardo Bove, ha dedicato un messaggio social al centrocampista della Fiorentina: "Forza amico mio", ha scritto nelle sue Instagram Stories.

19:50

Il messaggio della Juve

"Siamo tutti con te, Edoardo", ha scritto su X la Juventus, stasera impegnata a Lecce contro la squadra di Giampaolo.

19:48

Malore Bove, il Venezia: "Siamo con te"

Tra i tanti messaggi di solidarietà e vicinanza ad Edoardo Bove, anche quello del Venezia: "Siamo con te, forza Edoardo".

19:46

Lazio: "Ti aspettiamo presto in campo!"

"Forza Edoardo, ti aspettiamo presto in campo!", ha scritto la Lazio di Claudio Lotito sui suoi canali ufficiali.

19:44

Inter, messaggio social per Bove: "Forza Edoardo!"

Dopo aver aiutato la Fiorentina in campo, l'Inter si è stretta attorno a Bove anche con un messaggio social: "Siamo con te, forza Edoardo!".

19:43

Milan: "Tutti i nostri pensieri sono per te"

"Tutti i nostri pensieri sono per te, Edoardo. Forza!", questo il messaggio social del Milan per Bove.

19:41

Lecce, il messaggio per Bove prima della Juve

Il Lecce, prima di sfidare la Juve al "Via del Mare", ha manifestato la sua vicinanza ad Edoardo Bove: "Forza EDOARDO! Siamo tutti con te!!!", si legge su X.

19:40

La vicinanza dell'Udinese

"Forza Edoardo Bove. Siamo con te!", ha scritto l'Udinese sul proprio account X ufficiale.

19:38

Il messaggio dell'Hellas Verona

Arriva anche il messaggio social dell'Hellas Verona per Edoardo Bove: "Forza Edoardo, siamo tutti con te!".

19:37

Lukaku abbraccia Bove: "Siamo tutti con te"

"Siamo tutti con te, ti voglio bene lil bro", ha scritto Romelu Lukaku nelle sue Instagram Stories. I due sono stati compagni di squadra ai tempi della Roma, lo scorso anno.

19:35

Malore Bove, la gente lascia il Franchi

I tifosi presenti sugli spalti del "Franchi" hanno lasciato l'impianto sportivo di Firenze, dopo il malore accusato da Bove. GUARDA QUI

19:33

Il messaggio del Napoli

Anche il Napoli di De Laurentiis ha manifestato la sua vicinanza ad Edoardo Bove e alla Fiorentina: "Forza Edoardo, siamo con te!".

19:31

Malore Bove, il messaggio social della Roma

"Uno di noi, siamo tutti con te. Forza Edo!", così la Roma sui suoi canali social ufficiali. Il giovane centrocampista della Fiorentina ha lasciato i giallorossi nell'ultima sessione di mercato.

19:28

Marotta: "Siamo una comunità, vicini alla Fiorentina"

"Ho sentito Pradé poco fa, - ha rivelato a Sky il presidente nerazzurro Beppe Marotta - è in ospedale insieme agli altri dirigenti della Fiorentina. La decisione di sospendere e rinviare la partita è stata spontanea da ambo le parti, esprimo la nostra vicinanza alla Fiorentina, da parte di tutta la famiglia dell'Inter. Siamo una comunità ed è stata una decisione spontanea. Ci tenevo a dirlo. Il recupero? Non abbiamo ancora affrontato il tema, perché siamo davanti ad un fatto troppo importante per la salute del ragazzo, che speriamo non rappresenti nulla di particolarmente grave. Avremo modo di affrontare l'argomento".

19:27

Lega Serie A: "Forza Edo, siamo tutti con te!"

"Forza Edo, siamo tutti con te!", questo il messaggio della Lega Serie A dopo il malore accusato da Bove.

19:27

Fiorentina-Inter rinviata

Fiorentina-Inter rinviata a data destinarsi dopo essere stata sospesa per il malore accusato da Edoardo Bove. SEGUI QUI

19:23

Attimi di terrore al Franchi

Attimi di terrore al Franchi, dove Edoardo Bove ha accusato improvvisamente un malore, accasciandosi al suolo. Immediato l'intervento di compagni e avversari. GUARDA LE IMMAGINI

Firenze