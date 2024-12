Fiorentina, Cataldi è ultimo dei capitani

Irrinunciabile

In mezzo al terreno di gioco poi, rimane imprescindibile: lo sarà anche nei prossimi mesi, indipendentemente dalla svolta tattica che la Fiorentina prenderà a causa dell'assenza di Bove. Cataldi più altri dieci, in campionato - tolte le due settimane ai box, fra fine ottobre e metà novembre, a causa di un problema al polpaccio - è stato sempre così, otto su otto, da titolare, in Serie A. Sia con la difesa a tre che col nuovo vestito tattico, a quattro, il numero trentadue è il fulcro di tutto per Palladino, sia in fase di non possesso che in quella di costruzione.