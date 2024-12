Dove vedere Fiorentina-LASK in tv? DAZN o Sky e orario

La Fiorentina di Palladino torna in campo in Conference League. Lo fa al Franchi, a pochi giorni dalla vittoria contro il Cagliari, per affrontare il LASK. Sarà esordio stagionale per Martinelli in porta, mentre sulla sinistra giocherà Parisi, mentre Biraghi rimarrà fuori per scelta tecnica, come dichiarato dallo stesso allenatore.