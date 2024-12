Lutto Palladino, striscione dei tifosi della Fiorentina a Bologna

Raffaele Palladino non si trova in panchina per la partita della sua Fiorentina con il Bologna . L'allenatore della squadra toscana, infatti, è stato colpito da un lutto: la perdita della madre . Nei primi minuti del "derby dell'Appennino", i tifosi toscani recatisi al Dall'Ara hanno voluto esprimere vicinanza al proprio allenatore esponendo uno striscione.

La dedica dei tifosi a Palladino durante Bologna-Fiorentina

"Mister, vicini al vostro dolore". Con questo semplice striscione, firmato Curva Fiesole, scritto in rosso su fondo bianco, i tifosi della Fiorentina hanno voluto così mostrare vicinanza a Raffaele Palladino. In panchina, per la partita, si trova il vice Stefano Citterio. In mattinata, era arrivato il comunicato della Fiorentina:

"Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa".