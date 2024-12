Bologna-Fiorentina diretta Serie A: segui il derby dell'Appennino oggi LIVE

Vincenzo Italiano sfida il suo passato. Dopo tre finali (perse) con la Fiorentina nelle ultime due stagioni, l'allenatore del Bologna ritrova per la prima volta i viola da avversario. Non ci sarà sulla panchina gigliata panchina Raffaele Palladino , colpito da un grave lutto . Segui tutti gli aggiornamenti sul derby dell'Appennino in diretta dal Dall'Ara dal pre al post partita.

14:47

Dominguez: "Italiano è emozionato"

“Oggi sono titolare di nuovo, penso che il mister ha fiducia in me e adesso vediamo come fare la partita. Italiano sì, era emozionato, questa settimana è stato un po’ diverso ma penso che è normale. Cosa ci ha chiesto a noi attaccanti? Di andare avanti e chiudere il campo quando non abbiamo la palla”. Così Nicolas Dominguez ai microfoni di Dazn.

14:41

Ferrari prima di Bologna-Fiorentina

"Rinnovo le nostre condoglianze a Raffaele e alla sua famiglia, oggi per rispetto e vicinanza vorrei chiudere qua". Così il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari prima di Bologna-Fiorentina ai microfoni di Dazn. I viola hanno annullato tutte le attività stampa prima del match e giocheranno con il lutto al braccio.

14:30

Chi è l'arbitro di Bologna-Fiorentina

Sarà Michael Fabbri l'arbitro di Bologna-Fiorentina. Assistenti: Imperiale-Cavallina. IV Ufficiale: Piccinini. VAR: Abisso-Marini.

14:15

Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv

A poco meno di un'ora dal fischio d'inizio del Dall'Ara, leggi QUI dove vedere Bologna-Fiorentina in tv e in streaming.

14:00

Bologna, la formazione ufficiale

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì, Beukema, De Silvestri; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro.

13:58

Fiorentina, la formazione ufficiale

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Gudmundsson, Beltran, Colpani; Kean.

13:50

Perché Palladino non sarà in panchina per Bologna-Fiorentina

Lutto per Raffaele Palladino per la scomparsa della madre Rosa. A poche ore dall'inzio della sfida tra Bologna e Fiorentina, è arrivato il comunicato del club viola: LEGGI TUTTO

13:45

Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Holm; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All.: Italiano. A disposizione: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 3 Posch, 5 Erlic, 15 Casale, 16 Corazza, 22 Lykogiannis, 6 Moro, 19 Ferguson, 80 Fabbian, 82 Urbanski, 10 Karlsson, 14 Iling-Junior, 24 Dallinga. Indisponibili: Miranda, Aebischer, El Azzouzi, Cambiaghi, Orsolini. Squalificati: -. Diffidati: -.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Richardson; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All.: Palladino (Citterio in panchina). A disposizione: 1 P. Terracciano, 30 Martinelli, 33 Kayode, 65 Parisi, 28 M. Quarta, 22 Moreno, 11 Ikoné, 32 Cataldi, 8 Mandragora, 9 Beltran, 66 Rubino, 99 Kouame. Indisponibili: Pongracic, Biraghi, Bove. Squalificati: -. Diffidati: -.

Stadio Renato Dall'Ara, Bologna