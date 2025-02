Fiorentina, quando è previsto il rientro di Kean

La perdita momentanea di Kean fa ovviamente suonare un campanello d’allarme in casa Fiorentina. L’attaccante di Vercelli occupa il secondo posto della classifica marcatori con 15 reti al suo attivo. In poche parole, il 36% dei gol segnati dalla squadra , in campionato, porta la sua firma. L’incidenza del centravanti nei risultati della Fiorentina è chiara, motivo per cui la sua assenza ha rappresentato spesso un grosso deficit. Ma al di là della sua importanza in termini realizzativi, la priorità di Raffaele Palladino giustamente va alle sue condizioni: «Dal campo mi sono preoccupato molto. Ho sperato subito non fosse nulla di grave per Moise. La salute è sempre al primo posto».

Kean, il parere dell'esperto

«La prima cosa da fare in questi casi è non lasciarlo mai solo le prime ventiquattro ore - ci spiega il dottor Marcello Manzuoli, ex medico della Fiorentina - Poi serve qualche giorno di osservazione: se non ci sono problemi si ricomincia con gli allenamenti. Io ho avuto diversi infortuni di questo tipo, addirittura con perdite di memoria. Qualcuno era convinto di essere in ritiro, invece eravamo già in campo... È chiaro che ogni caso è a sé: solo quando ci sono le sufficienti garanzie di tornare ad avere dei possibili contatti con la testa e con gli avversari serve una consulenza neurologica, poi si può tornare in campo. In casi come questo, con una ferita in una zona che può essere di contatto, i tempi di rientro possono essere dettati più dalla ferita che non dal trauma cranico. Di solito - conclude - i tempi di recupero sono di dieci o quindici giorni, massimo un mese».