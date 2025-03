Morte Astori, la sentenza della Cassazione: condanna definitiva per il medico Galanti

Sette anni fa il mondo del calcio piangeva la scomparsa di Davide Astori. Il 4 marzo del 2018, alla vigilia della gara tra l'Udinese e la Fiorentina, il capitano viola fu trovato senza vita nella sua camera d'albergo, dove si trovava in ritiro con i suoi comapgni di squadra. La Cassazione ha confermato la condanna per Giorgio Galanti, ex direttore di Medicina sportiva di Careggi, copn un passato come consulente sportivo della Fiorentina. Il medico è stato condannato ad un anno di reclusione con la sospensione condizionale per omicidio colposo.