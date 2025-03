Dalla Fiorentina alla Roma, il mondo del calcio ricorda Astori: messaggi da brividi

4 marzo 2018 - 4 marzo 2025 . Sono trascorsi sette anni da quando Davide Astori non c'è più. Il ricordo del difensore, però, è rimasto indelebile nella testa e nel cuore delle squadre di cui ha vestito la maglia, Milan , Roma , Cagliari e Fiorentina , e non solo. E oggi, nel giorno dell'anniversario della scomparsa, sono tantissimi i messaggi indirizzati ad Astori.

"Davide sempre con noi": il ricordo di Astori

"Davide sempre con noi". Questo il messaggio pubblicato sui canali social ufficiali della Fiorentina, ultima maglia vestita da Astori, che di quella squadra era anche capitano. Anche la Roma, squadra nella quale il difensore ha giocato nella stagione 2014-15, ha condiviso un messaggio: "Per sempre Davide". Lo stesso contenuto è stato pubblicato dalla società per la quale Astori ha giocato il maggior numero di partite (179), il Cagliari. Anche il Milan, nel cui settore giovanile il difensore è cresciuto, si è unito al ricordo: "Un giorno che non possiamo dimenticare. Il tuo ricordo mai svanirà .Ciao, Davide".